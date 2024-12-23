Движение транспорта закрыли по одной из трасс в Западно-Казахстанской области из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz.

"В 21:30 в связи ухудшением погодных условий в ЗКО вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке дороги республиканского значения "Унеге-Бисен-Сайхин" с 31 по 103 километры (от села Бисен до села Сайхин)", - сообщили в "КазАвтоЖоле".