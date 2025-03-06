  • 6 Марта, 02:02
  • BAIGENEWS

Движение транспорта ограничили в четырёх областях Казахстана

Закрыт участок трассы Жезказган-Петропавловск.

Сегодня, 00:26
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 00:26
Сегодня, 00:26
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Фото: pxhere.com

Об ограничении движения сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
  
В связи с ухудшением погодных условий для всех видов автотранспорта закрыт проезд по участку трассы республиканского значения "Жезказган-Аркалык-Петропавловск" в Улытауской области с 137 по 252 километры - от села Улытау до границы Костанайской области.

Ориентировочное время открытия дороги - 6 марта в 8:00.

В Костанайской области вводится ограничения на той же трассе с 252 по 340 километры - от границы области Улытау до Аркалыка.

В Актюбинской области перекрыт участок дороги "граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР"  - от посёлка Карабутак до границы Кызылординской области.

В Кызылординской области вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги "граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР" - от границы Актюбинской области до Аральска).

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