Об ограничении движения сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.



В связи с ухудшением погодных условий для всех видов автотранспорта закрыт проезд по участку трассы республиканского значения "Жезказган-Аркалык-Петропавловск" в Улытауской области с 137 по 252 километры - от села Улытау до границы Костанайской области.

Ориентировочное время открытия дороги - 6 марта в 8:00.

В Костанайской области вводится ограничения на той же трассе с 252 по 340 километры - от границы области Улытау до Аркалыка.

В Актюбинской области перекрыт участок дороги "граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР" - от посёлка Карабутак до границы Кызылординской области.

В Кызылординской области вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги "граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР" - от границы Актюбинской области до Аральска).