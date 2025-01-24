Движение транспорта ограничили в трёх областях Казахстана
Об этом предупредили в "КазАвтоЖол".
Сегодня, 18:03
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Сегодня, 18:03Сегодня, 18:03
104Фото: pxhere.com
В связи с понижением температуры до минус 35-40 градусов на нескольких дорогах республиканского значения ввели ограничение движения для автомобилей, оснащённых дизельными двигателями, и общественного транспорта, передаёт BaigeNews.kz.
В Восточно-Казахстанской области меры действуют на трассах:
- "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км. 6-337, уч. с.Ушановское-с.Катон-Карагай;
- "Усть-Каменогорск-Риддер" км. 15-105, уч. п.Белоусовка-Риддер;
- "Усть-Каменогорск-Семей" км. 10-103, уч. с.Герасимовка-граница области Абай;
- "Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонайха-граница РФ" км. 1013-1048, уч. граница области Абай-с.Уланское, км. 1104-1191 уч. с.Глубокое-г.Шемонаиха, км. 1194-1212 уч.Шемонаиха-граница РФ;
- "Омск-Майкапшагай" км. 1103-1256, уч. граница области Абай-Зайсан;
- "Омск-Майкапшагай-Калжыр-Маркаколь" км. 0-124, уч. с.Дайырово-с.Маркаколь.
В области Абай закрыты дороги:
- "граница КНР-Майкапшагай-Зайсан-Калбатау-Семей-Павлодар-граница РФ" км. 910-1103, уч. с.Калбатау-граница Восточно-Казахстанской области;
- "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ" км. 615-1013, уч. граница Жетысуской области -граница Восточно-Казахстанской области;
- "Усть-Каменогорск-Семей" км. 103, уч. граница Восточно-Казахстанской области – Семей.
В области Жетысу:
- дорога "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ" км. 557-615, уч. Ушарал-граница области Абай.
Ориентировочное время открытия дорог - 25 января в 6:00.
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