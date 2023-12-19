Движение транспорта ограничили в трёх областях Казахстана
Сегодня, 19:34
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Сегодня, 19:34Сегодня, 19:34
72Фото: pxhere.com
Из-за ухудшения погоды - метели, ограничения видимости и гололёда на нескольких участках трасс в Казахстане ввели запрет на передвижение транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.
Ограничения действуют на четырёх участках дорог республиканского значения в Жамбылской, Жетысуской и Кызылординской областях.
В Жамбылской области закрыт участок трассы "Алматы-Ташкент-Термез" от села Кенен до села Кайнар (новый перевал Кордай), всего 79 километров. В области Жетысу - два отрезка:
- "Ушарал-Достык", от станции Коктума до станции Достык – 100 километров;
- "Алматы-Усть-Каменогорск", от Талдыкоргана до Сарканда.
В Кызылординской области невозможно проехать по трассе "Самара-Шымкент" на участке от Аральска до села Босмандык.
Ограничение действует для всех видов транспорта.
На дорогах республиканского значения задействовано 568 единиц техники.
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