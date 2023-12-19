Движение транспорта ограничили в трёх областях Казахстана

Из-за ухудшения погоды - метели, ограничения видимости и гололёда на нескольких участках трасс в Казахстане ввели запрет на передвижение транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.

Ограничения действуют на четырёх участках дорог республиканского значения в Жамбылской, Жетысуской и Кызылординской областях.

В Жамбылской области закрыт участок трассы "Алматы-Ташкент-Термез" от села Кенен до села Кайнар (новый перевал Кордай), всего 79 километров. В области Жетысу - два отрезка:

"Ушарал-Достык", от станции Коктума до станции Достык – 100 километров;

"Алматы-Усть-Каменогорск", от Талдыкоргана до Сарканда.

В Кызылординской области невозможно проехать по трассе "Самара-Шымкент" на участке от Аральска до села Босмандык.

Ограничение действует для всех видов транспорта.

На дорогах республиканского значения задействовано 568 единиц техники.