Десятки трасс перекрыты в Казахстане из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz.

В 19:00 в связи ухудшением погодных условий на следующих дорогах республиканского значения вводится ограничение движения для автомобилей, оснащённых дизельными двигателями, и общественного транспорта:

Акмолинская область:

автодорога "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 232-260, участок от границы Костанайской области до посёлка Сурган;

"Жаксы-Есиль-Бузулук" км 0-82, меду посёлками Жаксы и Бузулук;

"Жезказган-Петропавловск" км 377-595, от границы Костанайской области по границы СКО;

"Екатеринбург-Алматы" км 856-1230, от границы Северо-Казахстанской области до села Кажимукан;

"Астана-Ерейментау-Шидерты" км 16-200, от Астаны до границы Павлодарской области.

Северо-Казахстанская область:

"Екатеринбург-Алматы" км 834-856, участок от села Чистополье до границы Акмолинской области;

"Жезказган-Петропавловск" км 595-671, от границы Акмолинской области до села Токсан би.

Область Улытау:

"Жезказган-Петропавловск" км 24-137, участок Сатпаев - село Улытау;

"Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км 216-424, участок от границы Кызылординской области до Жезказгана.

В Кызылординской области перекрыт участок дороги "Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" - от Кызылорды до границы Улытауской области.

Костанайская область:

"Жезказган-Петропавловск" км 339-377, от Аркалыка до границы Акмолинской области;

"Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 108-232, от посёлка Аулиеколь до границы Акмолинской области.

Павлодарская область:

"Астана-Ерейментау-Шидерты" км 200-254, участок от границы Акмолинской области до Шидерты;

"Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км 1135-1206, от границы Карагандинской области до Шидерты.

Ориентировочное время открытия дорог - 24 января в 8:00.