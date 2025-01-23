Движение транспорта ограничили в шести регионах Казахстана
Водителей просят не выезжать за пределы населённых пунктов.
Сегодня, 20:46
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Сегодня, 20:46Сегодня, 20:46
107Фото: polisia.kz
Десятки трасс перекрыты в Казахстане из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz.
В 19:00 в связи ухудшением погодных условий на следующих дорогах республиканского значения вводится ограничение движения для автомобилей, оснащённых дизельными двигателями, и общественного транспорта:
Акмолинская область:
- автодорога "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 232-260, участок от границы Костанайской области до посёлка Сурган;
- "Жаксы-Есиль-Бузулук" км 0-82, меду посёлками Жаксы и Бузулук;
- "Жезказган-Петропавловск" км 377-595, от границы Костанайской области по границы СКО;
- "Екатеринбург-Алматы" км 856-1230, от границы Северо-Казахстанской области до села Кажимукан;
- "Астана-Ерейментау-Шидерты" км 16-200, от Астаны до границы Павлодарской области.
Северо-Казахстанская область:
- "Екатеринбург-Алматы" км 834-856, участок от села Чистополье до границы Акмолинской области;
- "Жезказган-Петропавловск" км 595-671, от границы Акмолинской области до села Токсан би.
Область Улытау:
- "Жезказган-Петропавловск" км 24-137, участок Сатпаев - село Улытау;
- "Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км 216-424, участок от границы Кызылординской области до Жезказгана.
В Кызылординской области перекрыт участок дороги "Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" - от Кызылорды до границы Улытауской области.
Костанайская область:
- "Жезказган-Петропавловск" км 339-377, от Аркалыка до границы Акмолинской области;
- "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 108-232, от посёлка Аулиеколь до границы Акмолинской области.
Павлодарская область:
- "Астана-Ерейментау-Шидерты" км 200-254, участок от границы Акмолинской области до Шидерты;
- "Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км 1135-1206, от границы Карагандинской области до Шидерты.
Ориентировочное время открытия дорог - 24 января в 8:00.
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