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Движение транспорта ограничили в Северо-Казахстанской области

Сегодня, 08:58
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pxhere.com Сегодня, 08:58
Сегодня, 08:58
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Фото: pxhere.com

"КазАвтоЖол" сообщает об ограничении движения в Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

20 февраля в 08:00 на следующих республиканских автодорогах, в связи с ремонтом железнодорожного пути и заменой резинотехнического настила, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта:

  • Участок автодороги "Петерфельд-Архангельск-Новокаменка"- а/д "Жезказган-Аркалык-Петропавловск" км 0-13, (с.Петерфельд - с.Архангельское.);

Ориентировочное время открытия дороги - 20 февраля 2025 года в 19:00. 

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