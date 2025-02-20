Движение транспорта ограничили в Северо-Казахстанской области
Сегодня, 08:58
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Сегодня, 08:58Сегодня, 08:58
71Фото: pxhere.com
"КазАвтоЖол" сообщает об ограничении движения в Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.
20 февраля в 08:00 на следующих республиканских автодорогах, в связи с ремонтом железнодорожного пути и заменой резинотехнического настила, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта:
- Участок автодороги "Петерфельд-Архангельск-Новокаменка"- а/д "Жезказган-Аркалык-Петропавловск" км 0-13, (с.Петерфельд - с.Архангельское.);
Ориентировочное время открытия дороги - 20 февраля 2025 года в 19:00.