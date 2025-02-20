"КазАвтоЖол" сообщает об ограничении движения в Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

20 февраля в 08:00 на следующих республиканских автодорогах, в связи с ремонтом железнодорожного пути и заменой резинотехнического настила, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта:

Участок автодороги "Петерфельд-Архангельск-Новокаменка"- а/д "Жезказган-Аркалык-Петропавловск" км 0-13, (с.Петерфельд - с.Архангельское.);

Ориентировочное время открытия дороги - 20 февраля 2025 года в 19:00.