Движение транспорта ограничили в пяти областях Казахстана
Об этом сообщили в компании "КазАвтоЖол".
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На пяти республиканских трассах введено ограничение движения, передаёт BaigeNews.kz.
В Акмолинской области закрыт проезд по дороге "Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ", км 856-917 - от границы Северо-Казахстанской области до посёлка Жаксы.
В Северо-Казахстанской области ограничение введено на той же трассе с 795 по 856 километры - от села Рузаевка до границы Акмолинской области.
В Костанайской и Улытауской областях перекрыта дорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" с 137 по 340 километры - от границы области Улытау до Аркалыка и от села Улытау до границы Костанайской области.
В Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке дороги "Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи" - от села Ушановское до города Алтай.
Для содержания дорог задействованы 757 единиц спецтехники и 1 804 специалиста.
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