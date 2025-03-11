На пяти республиканских трассах введено ограничение движения, передаёт BaigeNews.kz.

В Акмолинской области закрыт проезд по дороге "Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ", км 856-917 - от границы Северо-Казахстанской области до посёлка Жаксы.

В Северо-Казахстанской области ограничение введено на той же трассе с 795 по 856 километры - от села Рузаевка до границы Акмолинской области.

В Костанайской и Улытауской областях перекрыта дорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" с 137 по 340 километры - от границы области Улытау до Аркалыка и от села Улытау до границы Костанайской области.

В Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке дороги "Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи" - от села Ушановское до города Алтай.

Для содержания дорог задействованы 757 единиц спецтехники и 1 804 специалиста.