  • 27 Ноября, 17:20
  • BAIGENEWS

Движение транспорта ограничили в области Жетысу

На республиканской трассе вводится запрет для движения всех видов транспорта.

Сегодня, 16:46
АВТОР
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КазАвтоЖол Сегодня, 16:46
Сегодня, 16:46
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Фото: КазАвтоЖол

В компании "КазАвтоЖол" объявили об ограничении движения по одной из трасс в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz
     
С 16:30 в связи с ухудшением погодных условий на участке дороги республиканского значения "Ушарал-Достык" с 84 по 164 километры (от станции Коктума до села Достык) вводится запрет для движения всех видов транспорта.

Ранее сообщалось о том, что 28 ноября ограничат проезд по нескольким улицам в Астане.

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