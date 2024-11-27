Движение транспорта ограничили в области Жетысу
На республиканской трассе вводится запрет для движения всех видов транспорта.
Сегодня, 16:46
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Сегодня, 16:46Сегодня, 16:46
95Фото: КазАвтоЖол
В компании "КазАвтоЖол" объявили об ограничении движения по одной из трасс в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz.
С 16:30 в связи с ухудшением погодных условий на участке дороги республиканского значения "Ушарал-Достык" с 84 по 164 километры (от станции Коктума до села Достык) вводится запрет для движения всех видов транспорта.
Ранее сообщалось о том, что 28 ноября ограничат проезд по нескольким улицам в Астане.
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