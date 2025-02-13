Движение транспорта ограничили в нескольких областях Казахстана
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В связи с ухудшением погодных условий и ограничением видимости закрыто движение для всех видов автотранспорта на нескольких участках автодорог республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу "КазАвтоЖол"
Так, 13 февраля 2025 года в 07:00 в связи ухудшением погодных условий в Акмолинской области планируется ограничение движения на участке автодороги "Астана-Петропавловск" км 18-232 (г.Астана - г.Щучинск).
"13 февраля 2025 года в 08:00 в связи ухудшением погодных условий в Акмолинской области планируется ограничение движения на участке автодороги "Астана-Ерейментау-Шидерты" км. 16-200, уч. г.Астана-гр.Павлодарской обл.
13 февраля 2025 года в 08:00 в связи ухудшением погодных условий в Павлодарской области планируется ограничение движения на участке автодороги "Астана-Ерейментау-Шидерты" км. 200-254, уч. гр.Акмолинской обл.-п.Шидерты", - говорится в сообщении.
Ориентировочное открытие дорог - 13 февраля 2025 года в 17:00 часов.
Кроме того, 13 февраля 2025 года в 08:40 в связи ухудшением погодных условий в Акмолинской области планируется ограничение движения на участке автодороги "Астана-Караганда-Алматы" 1291-1353, уч. ПВП Жибек Жолы-гр.Акмолинской обл.
"13 февраля 2025 года в 08:40 в связи ухудшением погодных условий в Карагандинской области планируется ограничение движения на участке автодороги "Астана-Караганда-Алматы" км. 1353-1426, уч. гр.Акмолинской обл.-ПВП Темиртау. Ориентировочное открытие дороги 14 февраля 2025 года в 08:00 часов", - добавили в "КазАвтоЖол".