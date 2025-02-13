В связи с ухудшением погодных условий и ограничением видимости закрыто движение для всех видов автотранспорта на нескольких участках автодорог республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу "КазАвтоЖол"

Так, 13 февраля 2025 года в 07:00 в связи ухудшением погодных условий в Акмолинской области планируется ограничение движения на участке автодороги "Астана-Петропавловск" км 18-232 (г.Астана - г.Щучинск).

"13 февраля 2025 года в 08:00 в связи ухудшением погодных условий в Акмолинской области планируется ограничение движения на участке автодороги "Астана-Ерейментау-Шидерты" км. 16-200, уч. г.Астана-гр.Павлодарской обл.



13 февраля 2025 года в 08:00 в связи ухудшением погодных условий в Павлодарской области планируется ограничение движения на участке автодороги "Астана-Ерейментау-Шидерты" км. 200-254, уч. гр.Акмолинской обл.-п.Шидерты", - говорится в сообщении.



Ориентировочное открытие дорог - 13 февраля 2025 года в 17:00 часов.

Кроме того, 13 февраля 2025 года в 08:40 в связи ухудшением погодных условий в Акмолинской области планируется ограничение движения на участке автодороги "Астана-Караганда-Алматы" 1291-1353, уч. ПВП Жибек Жолы-гр.Акмолинской обл.