  • 7 Февраля, 12:59
  • BAIGENEWS

Движение транспорта ограничили в Карагандинской области

На трассах бушует метель.

Сегодня, 11:18
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 11:18
Сегодня, 11:18
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Фото: pixabay.com

"ҚазАвтоЖол" сообщил об ограничении движения в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

7 февраля с 11-00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, порывистый ветер, ограничение видимости) закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участке а/д республиканского значения "Астана - Караганда (с обходом) - Алматы" (1505-1610 км, с.Атамекен - с.Аксу-Аюлы).

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