Движение транспорта ограничили в Карагандинской области
На трассах бушует метель.
Сегодня, 11:18
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Сегодня, 11:18Сегодня, 11:18
148Фото: pixabay.com
"ҚазАвтоЖол" сообщил об ограничении движения в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.
7 февраля с 11-00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, порывистый ветер, ограничение видимости) закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участке а/д республиканского значения "Астана - Караганда (с обходом) - Алматы" (1505-1610 км, с.Атамекен - с.Аксу-Аюлы).
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