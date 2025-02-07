"ҚазАвтоЖол" сообщил об ограничении движения в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.



7 февраля с 11-00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, порывистый ветер, ограничение видимости) закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участке а/д республиканского значения "Астана - Караганда (с обходом) - Алматы" (1505-1610 км, с.Атамекен - с.Аксу-Аюлы).