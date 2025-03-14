В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на нескольких участках трассы "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В области Абай дорога закрыта с 971 по 1013 километры - от села Калбатау до границы Восточно-Казахстанской области. В ВКО - с 1013 по 1048 километры - от границы области Абай до поворота на село Уланское.

Ориентировочное время открытия – 15 марта в 8:00.