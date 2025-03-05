"КазАвтоЖол" сообщил о введении ограничений для грузового и общественного транспорта на республиканских автодорогах в Актюбинской и Атырауской областях из-за ухудшения погодных условий, передаёт BaigeNews.kz.

С 5 марта 2025 года ограничение коснется следующих участков дорог:

Актюбинская область: автодорога Актобе – Кандагаш – Доссор – Атырау – граница РФ (п/п Курмангазы), 104-337 км (г. Кандыагаш – граница Атырауской области).

Атырауская область: автодорога Актобе – Кандагаш – Доссор – Атырау – граница РФ (п/п Курмангазы), 337-517 км (граница Актюбинской области – п. Доссор).

Ожидается, что дороги будут открыты 6 марта в 08:00.

Для получения актуальной информации о состоянии дорог водители могут обратиться в call-центр по телефону 1403 круглосуточно.