Движение транспорта ограничили в двух областях Казахстана
Дороги будут открыты 6 марта.
Сегодня, 15:55
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Сегодня, 15:55Сегодня, 15:55
89Фото: pixabay.com
"КазАвтоЖол" сообщил о введении ограничений для грузового и общественного транспорта на республиканских автодорогах в Актюбинской и Атырауской областях из-за ухудшения погодных условий, передаёт BaigeNews.kz.
С 5 марта 2025 года ограничение коснется следующих участков дорог:
- Актюбинская область: автодорога Актобе – Кандагаш – Доссор – Атырау – граница РФ (п/п Курмангазы), 104-337 км (г. Кандыагаш – граница Атырауской области).
- Атырауская область: автодорога Актобе – Кандагаш – Доссор – Атырау – граница РФ (п/п Курмангазы), 337-517 км (граница Актюбинской области – п. Доссор).
Ожидается, что дороги будут открыты 6 марта в 08:00.
Для получения актуальной информации о состоянии дорог водители могут обратиться в call-центр по телефону 1403 круглосуточно.
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