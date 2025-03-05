  • 5 Марта, 16:45
  • BAIGENEWS

Движение транспорта ограничили в двух областях Казахстана

Дороги будут открыты 6 марта.

Сегодня, 15:55
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 15:55
Сегодня, 15:55
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Фото: pixabay.com

"КазАвтоЖол" сообщил о введении ограничений для грузового и общественного транспорта на республиканских автодорогах в Актюбинской и Атырауской областях из-за ухудшения погодных условий, передаёт BaigeNews.kz.

С 5 марта 2025 года ограничение коснется следующих участков дорог:

  • Актюбинская область: автодорога Актобе – Кандагаш – Доссор – Атырау – граница РФ (п/п Курмангазы), 104-337 км (г. Кандыагаш – граница Атырауской области).
  • Атырауская область: автодорога Актобе – Кандагаш – Доссор – Атырау – граница РФ (п/п Курмангазы), 337-517 км (граница Актюбинской области – п. Доссор).

Ожидается, что дороги будут открыты 6 марта в 08:00.

Для получения актуальной информации о состоянии дорог водители могут обратиться в call-центр по телефону 1403 круглосуточно.

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