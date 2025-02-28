  • 28 Февраля, 22:10
  • BAIGENEWS

Движение транспорта ограничили в двух областях Казахстана

Об этом сообщили в компании "КазАвтоЖол".

Сегодня, 20:57
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:57
Сегодня, 20:57
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Фото: pxhere.com

В связи с ухудшением погодных условий введены ограничения для движения грузового и общественного транспорта на республиканских трассах в двух областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В Актюбинской области перекрыт проезд по дороге "Граница РФ - Мартук - Актобе - Карабутак - Кызылорда - Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Хоргос - граница КНР"  - от Актобе до границы Кызылординской области.

В Кызылординской области та же трасса закрыта на участке от границы Актюбинской области до Аральска.

Ориентировочное время открытия дорог – 1 марта в 6:00.

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