  • 28 Января, 23:45
  • BAIGENEWS

Движение транспорта ограничили в двух областях Казахстана

Причиной стала непогода.

Сегодня, 22:16
АВТОР
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акимат Астаны Сегодня, 22:16
Сегодня, 22:16
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Фото: акимат Астаны

Оперативную информацию об ограничении движения транспорта в Акмолинской и Костанайской областях предоставили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"В 23:00 в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке дороги "Жезказган-Петропавловск" с 377 по 440 километры (граница Костанайской области - Державинск)", - говорится в сообщении.

По тем же причинам перекрыт участок дороги "Жезказган-Петропавлск" - от Аркалыка до границы Акмолинской области.  
  
Ориентировочное открытие дорог - 29 января в 8:00.

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