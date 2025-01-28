Движение транспорта ограничили в двух областях Казахстана
Причиной стала непогода.
Сегодня, 22:16
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Сегодня, 22:16Сегодня, 22:16
144Фото: акимат Астаны
Оперативную информацию об ограничении движения транспорта в Акмолинской и Костанайской областях предоставили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
"В 23:00 в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке дороги "Жезказган-Петропавловск" с 377 по 440 километры (граница Костанайской области - Державинск)", - говорится в сообщении.
По тем же причинам перекрыт участок дороги "Жезказган-Петропавлск" - от Аркалыка до границы Акмолинской области.
Ориентировочное открытие дорог - 29 января в 8:00.
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