Оперативную информацию об ограничении движения транспорта в Акмолинской и Костанайской областях предоставили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"В 23:00 в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке дороги "Жезказган-Петропавловск" с 377 по 440 километры (граница Костанайской области - Державинск)", - говорится в сообщении.

По тем же причинам перекрыт участок дороги "Жезказган-Петропавлск" - от Аркалыка до границы Акмолинской области.



Ориентировочное открытие дорог - 29 января в 8:00.