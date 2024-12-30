О введении ограничения движения в Жамбылской и Карагандинской областях сообщили в "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

В 22:30 в Жамбылской области в связи ухудшением погодных условий закроют движения для всех видов транспорта на участке дороги "Екатеринбург-Алматы" с 2005 по 2214 километры (от границы Алматинской области до границы Карагандинской области).

Ориентировочное время открытия трассы - 31 декабря в 3:00.

В то же время в Карагандинской области ограничат движение для всех видов транспорта на участке трассы "Екатеринбург-Алматы" с 1993 по 2005километры (от Сарышагана до границы Жамбылской области).

Ориентировочное время открытия дороги - 31 декабря в 3:00.