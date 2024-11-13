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Движение транспорта ограничили в двух областях Казахстана

Сегодня, 22:14
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 22:14
Сегодня, 22:14
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Фото: baigenews.kz

Из-за непогоды ограничение движения транспорта ввели в Жамбылской и Жетысуской областях, передаёт BaigeNews.kz.

В компании "КазАвтоЖол" уточнили, что с 21:30 в Жамбылской области на участке дороги республиканского значения "Алматы - Ташкент - Термез"
с 143 по 214 километры (от границы Алматинской области до села Кордай) вводится ограничения движения для грузового транспорта.

С 22:00 в области Жетысу в связи с ухудшением погодных условий на участке трассы "Алматы -Усть-Каменогорск" от Талдыкоргана до Ушарала не будут пропускать большегрузы и пассажирские транспортные средства.

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