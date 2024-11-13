Движение транспорта ограничили в двух областях Казахстана
Сегодня, 22:14
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Сегодня, 22:14Сегодня, 22:14
115Фото: baigenews.kz
Из-за непогоды ограничение движения транспорта ввели в Жамбылской и Жетысуской областях, передаёт BaigeNews.kz.
В компании "КазАвтоЖол" уточнили, что с 21:30 в Жамбылской области на участке дороги республиканского значения "Алматы - Ташкент - Термез"
с 143 по 214 километры (от границы Алматинской области до села Кордай) вводится ограничения движения для грузового транспорта.
С 22:00 в области Жетысу в связи с ухудшением погодных условий на участке трассы "Алматы -Усть-Каменогорск" от Талдыкоргана до Ушарала не будут пропускать большегрузы и пассажирские транспортные средства.
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