Движение транспорта ограничили в двух областях Казахстана

Проезд по трассам закрыли в двух областях Казахстана из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Карагандинской области разыгралась метель, ограничена видимость. Поэтому движение для всех видов автотранспорта перекрыто на дороге "Екатеринбург-Алматы" с 1353 по 1426 километры - участок от границы Акмолинской области до Темиртау.

В Акмолинской области из-за ухудшения погодных условий закрыто движение также для всех видов автотранспорта на трассе "Екатеринбург-Алматы" (1291-1353 километры) - участок от Астаны до границы Карагандинской области.