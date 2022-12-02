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Сегодня, 21:39
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Движение транспорта ограничили в двух областях Казахстана
Проезд по трассам закрыли в двух областях Казахстана из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
В Карагандинской области разыгралась метель, ограничена видимость. Поэтому движение для всех видов автотранспорта перекрыто на дороге "Екатеринбург-Алматы" с 1353 по 1426 километры - участок от границы Акмолинской области до Темиртау.
В Акмолинской области из-за ухудшения погодных условий закрыто движение также для всех видов автотранспорта на трассе "Екатеринбург-Алматы" (1291-1353 километры) - участок от Астаны до границы Карагандинской области.
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