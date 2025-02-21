На шести республиканских трассах в четырёх областях Казахстана введено ограничение движения, передаёт BaigeNews.kz.

В Актюбинской области перекрыт участок дороги "Актобе - Уральск - граница РФ" (от границы до посёлка Маржанбулак), а также два участка дороги "Актобе - Кандыагаш - Доссор - Атырау - граница РФ" (Актобе - Карауылкелды и Карауылкелды - граница Атырауской области).

В Атырауской области также перекрыты участки трассы "Актобе - Кандыагаш - Доссор - Атырау - граница РФ" - граница Актюбинской области - село Макат и село Макат - Атырау). Кроме того, закрыт проезд по дороге "Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау" - от Доссора до Кульсары.

В Западно-Казахстанской области невозможно проехать по участку дороги "Актобе - Уральск - граница РФ" от посёлка Жымпиты до границы Актюбинской области.

В области Жетысу ограничение введено на дороге "Ушарал-Достык-граница КНР" от посёлка Коктума до станции Достык.

Для содержания дорог задействованы 666 единиц спецтехники и 1 657 специалистов.