Движение транспорта ограничили в Алматинской области
Перекрыты две трассы.
Сегодня, 22:49
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Сегодня, 22:49Сегодня, 22:49
27Фото: pxhere.com
Об ограничении движения в Алматинской области сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с ухудшением погодных условий (туман, ограничение видимости) вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участках автодорог "Алматы - Шелек - Хоргос" км 24-65 (от терминала ПВП до села Енбек) и "Алматы - Усть-Каменогорск" км 25-67 (от терминала ПВП до Конаева)", - сообщили в компании.
Ориентировочное время открытия дороги - 15 февраля в 6:00.