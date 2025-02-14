Об ограничении движения в Алматинской области сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий (туман, ограничение видимости) вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участках автодорог "Алматы - Шелек - Хоргос" км 24-65 (от терминала ПВП до села Енбек) и "Алматы - Усть-Каменогорск" км 25-67 (от терминала ПВП до Конаева)", - сообщили в компании.