  • 14 Февраля, 22:56
  • BAIGENEWS

Движение транспорта ограничили в Алматинской области

Перекрыты две трассы.

Сегодня, 22:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 22:49
Сегодня, 22:49
27
Фото: pxhere.com

Об ограничении движения в Алматинской области сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий (туман, ограничение видимости) вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участках автодорог "Алматы - Шелек - Хоргос" км 24-65 (от терминала ПВП до села Енбек) и "Алматы - Усть-Каменогорск" км 25-67 (от терминала ПВП до Конаева)", - сообщили в компании.

Ориентировочное время открытия дороги - 15 февраля в 6:00. 

Самое читаемое

Наверх