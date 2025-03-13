Движение транспорта ограничили на трёх республиканских трассах в Казахстане
Для содержания дорог задействованы 737 единиц спецтехники.
Сегодня, 18:37
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Сегодня, 18:37Сегодня, 18:37
76Фото: КазАвтоЖол
В "КазАвтоЖол" сообщили о ситуации на республиканских трассах в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 18:00 в двух регионах введены ограничения движения.
В Костанайской области перекрыты участки трасс "Костанай - Аулиеколь - Сурган" км 108-218 (село Аулиеколь - село Октябрьское) и "Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ" км 686-729 (село Сарыколь - граница СКО).
В Северо-Казахстанской области - дорога "Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ" км 729-768 (граница Костанайской области - село Токсан би).
Для содержания дорог задействованы 737 единиц спецтехники и 1 835 специалистов.
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