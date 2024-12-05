Движение транспорта ограничили на трассе в Кызылординской области

С 20:00 на одной из трасс республиканского значения в Кызылординской области ограничат движение для всех видов транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи ухудшением погодных условий вводится ограничение на участке дороги "Самара-Шымкент" с 1806 по 1911 километры - от Кызылорды до села Байгекум", - сообщили в компании "КазАвтоЖол".

Планируется открыть движение в 22:00.