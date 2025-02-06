Движение транспорта ограничили на трассе Астана-Алматы
Ориентировочное время открытие дороги - 7 февраля в 8:00.
Сегодня, 20:53
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Сегодня, 20:53Сегодня, 20:53
125Фото: pxhere.com
В 20:30 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта на трёх участках республиканской дороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
В Акмолинской области перекрыт проезд по участку трассы "Астана-Караганда-Алматы" от ПВП Жибек Жолы до границы Акмолинской области. В Карагандинской области по той же дороге - от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау и от Караганды до села Аксу-Аюлы.
Ориентировочное время открытие дороги - 7 февраля в 8:00.
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