В 20:30 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта на трёх участках республиканской дороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Акмолинской области перекрыт проезд по участку трассы "Астана-Караганда-Алматы" от ПВП Жибек Жолы до границы Акмолинской области. В Карагандинской области по той же дороге - от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау и от Караганды до села Аксу-Аюлы.

Ориентировочное время открытие дороги - 7 февраля в 8:00.