Движение транспорта ограничили на дорогах Актюбинской области и ЗКО

Фото: mintrans.alregn.ru

На трассах двух регионов страны ограничили движение грузового и общественного автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "ҚазАвтоЖол".

В Актюбинской области из-за ухудшения погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на трассах:

"Самара-Шымкент", 776-965 километр, участок от Актобе, начиная с АЗС "Экойл", до посёлка Карабутак;

"Самара-Шымкент", 526-710 километр, участок от ЗКО до посёлка Курашасай;

"Актобе-Орск", 39-136 километр, участок от села Ш.Калдаякова до границы с РФ;

"Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" 0-234 километр, участок от села Карабутак до границы Костанайской области.

В ЗКО введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на трассе "Самара-Шымкент", 394-526 километр, участок от посёлка Жымпиты до границы Актюбинской области.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в на большей части территории Казахстана: в Астане и 15 областях Казахстана.

В МВД призвали водителей не выезжать в непогоду на закрытые трассы.

Между тем в "Казавтожоле" напомнили, что за выезд на дорогу республиканского значения после оповещения о непогоде и закрытии трассы установлена административная ответственность в виде штрафа 30 МРП (103 500 тенге) вплоть до административного ареста до 15 суток.

Достоверную информацию о закрытых участках можно узнать, позвонив в единый круглосуточный call-центр "КазАвтоЖола" по короткому номеру 1403.