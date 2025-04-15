Движение транспорта ограничили из-за непогоды в ВКО
Закрыт один из участков республиканской трассы.
Сегодня, 22:05
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Сегодня, 22:05Сегодня, 22:05
29Фото: pxhere.com
По оперативной информации "КазАвтоЖол" из-за непогоды ограничено движение всех видов транспорта на одном из участков республиканской трассы в в Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.
"В 20:50 в связи ухудшением погодных условий введено ограничение движения на участке дороги "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" с 6 по 166 километры, участок от села Ушановское до города Алтай", - сказано в сообщении.
В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируются сильные осадки, грозы, туман и порывистый ветер.
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