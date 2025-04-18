Движение транспорта ограничили из-за непогоды в двух областях Казахстана
Оперативную информацию представили в компании "КазАвтоЖол".
Вчера, 22:24
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Вчера, 22:24Вчера, 22:24
149Фото: baigenews.kz
В 22:00 в связи с ухудшением погодных условий (влажность проезжей части при минусовой температуре) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассе "Астана-Шидерты-Павлодар-Успенка-граница РФ" в двух регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
В Акмолинской области закрыт участок со 130 до 200 километра - от села Балыкты до границы Павлодарской области.
В Павлодарской области движение ограничено на отрезке дороги с 200 по 254 километры - от границы Акмолинской области до посёлка Шидерты.
Ориентировочное время открытия дороги – 19 апреля в 1:00.
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