В 22:00 в связи с ухудшением погодных условий (влажность проезжей части при минусовой температуре) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассе "Астана-Шидерты-Павлодар-Успенка-граница РФ" в двух регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В Акмолинской области закрыт участок со 130 до 200 километра - от села Балыкты до границы Павлодарской области.

В Павлодарской области движение ограничено на отрезке дороги с 200 по 254 километры - от границы Акмолинской области до посёлка Шидерты.

Ориентировочное время открытия дороги – 19 апреля в 1:00.