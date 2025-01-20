Погода ухудшилась ещё в одном регионе Казахстана. В связи с этим решено ограничить движение всех видов автотранспорта по одной из республиканских трасс, передаёт BaigeNews.kz.

"В 21:00 в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Кызылорда-Павлодар" с 433 по 756 километры (участок от Жезказгана по посёлка Жанаарка)", - сообщили в "КазАвтоЖоле".

Ориентировочное открытие дороги - 21 января в 6:00.

Движение транспорта также ограничено в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Жетысуской областях.