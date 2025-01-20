Движение транспорта ограничили ещё в одном регионе Казахстана
Об этом сообщили в компании "КазАвтоЖол".
Сегодня, 20:30
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Сегодня, 20:30Сегодня, 20:30
106Фото: акимат Астаны
Погода ухудшилась ещё в одном регионе Казахстана. В связи с этим решено ограничить движение всех видов автотранспорта по одной из республиканских трасс, передаёт BaigeNews.kz.
"В 21:00 в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Кызылорда-Павлодар" с 433 по 756 километры (участок от Жезказгана по посёлка Жанаарка)", - сообщили в "КазАвтоЖоле".
Ориентировочное открытие дороги - 21 января в 6:00.
Движение транспорта также ограничено в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Жетысуской областях.
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