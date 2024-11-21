Движение транспорта ограничили ещё в одном регионе Казахстана
Водителей просят не выезжать за пределы населённых пунктов.
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Оперативную информацию об ограничении движения на трассах республиканского значения представили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
В Акмолинской области с 19:00 в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке дороги "Астана-Ерейментау-Щидерты" с 36 по 200 километры (участок от села Софиевка до границы Павлодарской области).
В Павлодарской области также ограничат движение для всех видов транспорта на дорогах:
- "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" - от границы Карагандинской области до посёлка Атамекен;
- "Астана-Ерейментау-Щидерты" - от границы Акмолинской области до Щидерты;
- "Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара" - от села Калкаман до границы Карагандинской области.
В Карагандинской области в 19:00 в связи ухудшением погодных условий в Павлодарской области вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участках дорог:
- "Кызылорда-Павлодар" - от границы Павлодарской области до посёлка Ботакара;
- "Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара" - от Караганды до границы Павлодарской области.
В области Улытау с 19:00 будет невозможно проехать по трассе "Кызылорда-Павлодар" от Жанаарки до границы Карагандинской области.
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