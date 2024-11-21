Движение транспорта ограничили ещё в одном регионе Казахстана

Оперативную информацию об ограничении движения на трассах республиканского значения представили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

В Акмолинской области с 19:00 в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке дороги "Астана-Ерейментау-Щидерты" с 36 по 200 километры (участок от села Софиевка до границы Павлодарской области).

В Павлодарской области также ограничат движение для всех видов транспорта на дорогах:

- "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" - от границы Карагандинской области до посёлка Атамекен;

- "Астана-Ерейментау-Щидерты" - от границы Акмолинской области до Щидерты;

- "Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара" - от села Калкаман до границы Карагандинской области.

В Карагандинской области в 19:00 в связи ухудшением погодных условий в Павлодарской области вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участках дорог:

- "Кызылорда-Павлодар" - от границы Павлодарской области до посёлка Ботакара;

- "Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара" - от Караганды до границы Павлодарской области.

В области Улытау с 19:00 будет невозможно проехать по трассе "Кызылорда-Павлодар" от Жанаарки до границы Карагандинской области.