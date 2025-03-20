Движение транспорта ограничено в двух областях Казахстана
Получить информацию о состоянии дорог казахстанцы могут, позвонив в call-центр 1403 в любое время суток.
Сегодня, 10:08
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Сегодня, 10:08Сегодня, 10:08
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Об ограничении движения на двух республиканских трассах сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 08:00 меры введены в двух регионах.
В Актюбинской области перекрыт проезд по автодороге Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз, 3-92 км (г. Кандыагаш – г. Эмба). Альтернативный проезд осуществляется по автодороге Эмба – Жем – Алибек – Мола (месторождение) – Кенкияк – Темир.
В Костанайской области закрыто движение на нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).
К текущему часу для содержания дорог задействованы 666 единиц спецтехники и 1950 специалистов.
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