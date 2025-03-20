Об ограничении движения на двух республиканских трассах сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 08:00 меры введены в двух регионах.

В Актюбинской области перекрыт проезд по автодороге Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз, 3-92 км (г. Кандыагаш – г. Эмба). Альтернативный проезд осуществляется по автодороге Эмба – Жем – Алибек – Мола (месторождение) – Кенкияк – Темир.

В Костанайской области закрыто движение на нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).

К текущему часу для содержания дорог задействованы 666 единиц спецтехники и 1950 специалистов.