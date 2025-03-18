Движение транспорта ограничено в двух областях Казахстана
В содержании дорог задействованы 724 единицы спецтехники.
Сегодня, 18:18
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Сегодня, 18:18Сегодня, 18:18
43Фото: baigenews.kz
Об ограничении движения на двух республиканских трассах сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 18:00 меры введены в двух регионах.
В Актюбинской области перекрыт проезд по дороге "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" с 3 по 92 километры (Кандыагаш-Эмба).
В Костанайской области закрыто движение на нейтральной зоне казахстанско-российской границы вблизи села Мариновка.
В содержании дорог задействованы 724 единицы спецтехники и 2 163 специалистов.
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