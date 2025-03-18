Об ограничении движения на двух республиканских трассах сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 18:00 меры введены в двух регионах.

В Актюбинской области перекрыт проезд по дороге "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" с 3 по 92 километры (Кандыагаш-Эмба).

В Костанайской области закрыто движение на нейтральной зоне казахстанско-российской границы вблизи села Мариновка.

В содержании дорог задействованы 724 единицы спецтехники и 2 163 специалистов.