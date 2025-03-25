В компании "КазАвтоЖол" сообщили о состоянии дорог в республике к этому часу, передаёт BaigeNews.kz.

По данным на 18:00 в трёх областях на трёх республиканских трассах введены ограничения движения.

В Актюбинской области перекрыт участок дороги "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" с 3 по 92 километры (от Кандыагаша до Эмбы).

В Костанайской области ограничение действует на нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (РФ).

В Северо-Казахстанской области ограничение действует на дороге "Обход Петропавловска" с 4 по 7 километры (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль).

Для содержания дорог задействованы 260 единиц спецтехники и 574 специалиста.