Движение транспорта ограничено на трассах в трёх областях Казахстана
Для содержания дорог задействованы 260 единиц спецтехники.
Сегодня, 18:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:16Сегодня, 18:16
120Фото: baigenews.kz
В компании "КазАвтоЖол" сообщили о состоянии дорог в республике к этому часу, передаёт BaigeNews.kz.
По данным на 18:00 в трёх областях на трёх республиканских трассах введены ограничения движения.
В Актюбинской области перекрыт участок дороги "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" с 3 по 92 километры (от Кандыагаша до Эмбы).
В Костанайской области ограничение действует на нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (РФ).
В Северо-Казахстанской области ограничение действует на дороге "Обход Петропавловска" с 4 по 7 километры (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль).
Для содержания дорог задействованы 260 единиц спецтехники и 574 специалиста.
Самое читаемое
- Четверо скончались при столкновении легковушки с автобусом в Акмолинской области
- Украинские беспилотники снова атаковали объекты КТК – последствия для Казахстана
- Маленькая гостья из Алматы покорила Нью-Йорк баурсаками и духом Наурыза
- Землетрясение произошло в 207 км от Алматы
- Бегал, кричал, разбивал окна: мужчина в крови устроил хаос в школе Кокшетау