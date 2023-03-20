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pixabay.com Сегодня, 20:34
192
Сегодня, 20:34
192
Фото: pixabay.com

Движение транспорта ограничат в Алматы на Наурыз

В полиции Алматы сообщили об ограничении дорожного движения в период празднования Наурыз Мейрамы, передаёт BaigeNews.kz.

"21 и 22 марта в мегаполисе планируется проведение массовых и зрелищных мероприятий. В этой связи будет ограничено дорожное движение по улицам Желтоксан, Абылай хана, Назарбаева, в промежутке от улицы Гоголя до улицы Кабанбай батыра. По проспекту Толе би от Желтоксан до Назарбаева (на Площади Астана) дорожное движение будет закрыто", - сообщили в полиции.

Также будет ограничена возможность парковки на указанных участках.

"Для обеспечения дорожной безопасности, во избежание заторных явлений и плохого настроения в праздничные дни полиция Алматы призывает граждан отнестись с пониманием к указанным мерам, заблаговременно корректировать маршрут своего передвижения и неукоснительно соблюдать ПДД", - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции Алматы.

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Сегодня, 20:34
192
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