О частичном ограничении дорожного движения на период официального визита президента Республики Гвинея – Бисау Умару Эмбало в Казахстан предупреждают полицейские жителей и гостей Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Перекрывать дороги в городе будут 19 и 20 декабря.