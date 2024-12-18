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Движение транспорта ограничат в Алматы 19-20 декабря

С предупреждением выступили в департаменте полиции.

Сегодня, 17:04
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:04
Сегодня, 17:04
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Фото: baigenews.kz

О частичном ограничении дорожного движения на период официального визита президента Республики Гвинея – Бисау Умару Эмбало в Казахстан предупреждают полицейские жителей и гостей Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Перекрывать дороги в городе будут 19 и 20 декабря.

"Ограничения не коснутся движения общественного транспорта. Просим горожан с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут движения", - заявили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

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