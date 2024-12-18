Движение транспорта ограничат в Алматы 19-20 декабря
С предупреждением выступили в департаменте полиции.
Сегодня, 17:04
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Сегодня, 17:04Сегодня, 17:04
265Фото: baigenews.kz
О частичном ограничении дорожного движения на период официального визита президента Республики Гвинея – Бисау Умару Эмбало в Казахстан предупреждают полицейские жителей и гостей Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Перекрывать дороги в городе будут 19 и 20 декабря.
"Ограничения не коснутся движения общественного транспорта. Просим горожан с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут движения", - заявили в пресс-службе департамента полиции Алматы.