Движение транспорта ограничат 3 августа в Алматы

В Алматы 3 марта ожидают ограничения движения транспорта по некоторым улицам. Об этом горожан и гостей мегаполиса предупредили в департаменте полиции, передаёт BaigeNews.kz.

"Департамент полиции Алматы информирует о частичном ограничении дорожного движения на период проведения международного мероприятия 3 августа. На некоторых участках возможны корректировки в дорожном движении. Призываем граждан с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут", - говорится в сообщении.