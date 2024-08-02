Движение транспорта ограничат 3 августа в Алматы
Сегодня, 17:12
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Сегодня, 17:12Сегодня, 17:12
129Фото: baigenews.kz
В Алматы 3 марта ожидают ограничения движения транспорта по некоторым улицам. Об этом горожан и гостей мегаполиса предупредили в департаменте полиции, передаёт BaigeNews.kz.
"Департамент полиции Алматы информирует о частичном ограничении дорожного движения на период проведения международного мероприятия 3 августа. На некоторых участках возможны корректировки в дорожном движении. Призываем граждан с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут", - говорится в сообщении.
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