Движение транспорта через российско-казахстанскую границу возобновилось
Приостановка движения произошла 17 марта из-за сложной ситуации с паводками
Сегодня, 13:58
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Сегодня, 13:58Сегодня, 13:58
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Движение транспорта через границу Челябинской области России и Костанайской области Казахстана снова открыто, передаёт BaigeNews.kz.
По информации Росгранстроя, после стабилизации паводковой обстановки был возобновлён пропуск через пункт пропуска Желкуар (на российской стороне - Мариинский). Пункт работает в штатном режиме, и теперь движение людей и транспортных средств снова возможно без ограничений.
Напомним, что приостановка движения произошла 17 марта из-за сложной ситуации с паводками на реке Берсуат, затронувшей казахстанский Житикаринский и российский Брединский районы.
Ранее мы сообщали, что капитальный ремонт на границе Казахстана и России продлится полгода.
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