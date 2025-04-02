Движение транспорта через границу Челябинской области России и Костанайской области Казахстана снова открыто, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Росгранстроя, после стабилизации паводковой обстановки был возобновлён пропуск через пункт пропуска Желкуар (на российской стороне - Мариинский). Пункт работает в штатном режиме, и теперь движение людей и транспортных средств снова возможно без ограничений.

Напомним, что приостановка движения произошла 17 марта из-за сложной ситуации с паводками на реке Берсуат, затронувшей казахстанский Житикаринский и российский Брединский районы.

Ранее мы сообщали, что капитальный ремонт на границе Казахстана и России продлится полгода.