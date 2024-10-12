Движение пригородных автобусов приостановили в Астане из-за ухудшения погоды
Сегодня, 20:26
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Сегодня, 20:26Сегодня, 20:26
104Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz
В Астане из-за непогоды временно приостановили движение некоторых пригородных автобусов, передаёт BaigeNews.kz
"Приостановлено движение № 59 маршрута, а также пригородных маршрутов №№ 315, 316, 317, 327, 329", — говорится в сообщении ТОО "City Transportation Systems"
Уточняется, что остальные пригородные маршруты на линии.
Напомним, в большинстве регионов страны и столице объявлено штормовое предупреждение из-за снегопадов, гололеда и резкого понижения температуры воздуха. Закрыто движение на некоторых трассах республиканского значения.