Движение поездов в Жамбылской области восстановлено

Фото: rupoezd.ru

На станции Аспара участка Турксиб-Шу возобновлено движение поездов, прерванное после схода грузовых вагонов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КТЖ".

К слову, в ликвидации последствий схода были задействованы восстановительные поезда станций Шу и Тараз. В результате схода были задержаны пассажирские поезда. Пассажиры были обеспечены питанием и питьевой водой.



