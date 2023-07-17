  • 17 Июля, 12:09
  • BAIGENEWS

Лента новостей

rupoezd.ru Сегодня, 11:55
89
Сегодня, 11:55
89
Фото: rupoezd.ru

Движение поездов в Жамбылской области восстановлено

На станции Аспара участка Турксиб-Шу возобновлено движение поездов, прерванное после схода грузовых вагонов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КТЖ".

К слову, в ликвидации последствий схода были задействованы восстановительные поезда станций Шу и Тараз. В результате схода были задержаны пассажирские поезда. Пассажиры были обеспечены питанием и питьевой водой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:55
89
Поделитесь:
Наверх