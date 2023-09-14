Движение по улице Толе би перекрыли в Алматы до 17 сентября

Участок улицы Толе би перекрыли в Алматы на несколько дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Транспортный холдинг Алматы.

"До 17 сентября в связи с проведением фестиваля Almaty Cover Show в дневное и ночное время будет полностью перекрыто движение по улице Толе би на участке от проспекта Абылай хана до проспекта Назарбаева. Временно изменены схемы автобусных маршрутов", - говорится в сообщении.