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Движение по улице Толе би перекрыли в Алматы до 17 сентября

Вчера, 22:46
АВТОР
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baigenews.kz Вчера, 22:46
Вчера, 22:46
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Фото: baigenews.kz

Участок улицы Толе би перекрыли в Алматы на несколько дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Транспортный холдинг Алматы.

"До 17 сентября в связи с проведением фестиваля Almaty Cover Show в дневное и ночное время будет полностью перекрыто движение по улице Толе би на участке от проспекта Абылай хана до проспекта Назарбаева. Временно изменены схемы автобусных маршрутов", - говорится в сообщении. 

 

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