Движение по улице Толе би перекрыли в Алматы до 17 сентября
Вчера, 22:46
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Вчера, 22:46Вчера, 22:46
182Фото: baigenews.kz
Участок улицы Толе би перекрыли в Алматы на несколько дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Транспортный холдинг Алматы.
"До 17 сентября в связи с проведением фестиваля Almaty Cover Show в дневное и ночное время будет полностью перекрыто движение по улице Толе би на участке от проспекта Абылай хана до проспекта Назарбаева. Временно изменены схемы автобусных маршрутов", - говорится в сообщении.
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