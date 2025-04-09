В Алматы перекроют движение по нескольким участкам улицы Курмангазы, передаёт BaigeNews.kz.

Ограничения начнут действовать с 9:00 11 апреля и продлятся до 6:00 14 апреля.

Для проезда транспорта перекроют дорогу от улицы Пушкина до проспекта Достык, а также на пересечении улиц Курмангазы и Зенкова.

"Временные ограничения вводятся для устранения просадки асфальтного покрытия на сетях теплоснабжения, проходящих под проезжей частью улицы Курмангазы. Работы будут проводиться подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств", - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Ранее BaigeNews.kz писал о том, что с 10 апреля начнётся ремонт дорог в Астане.