Движение по трём трассам закрыли в ЗКО
Разыгралась непогода.
Сегодня, 21:58
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Сегодня, 21:58Сегодня, 21:58
128Фото: baigenews.kz
Движение грузового и общественного транспорта ограничили на республиканских трассах в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Для проезда закрыты участки дорог:
- Актобе-Уральск-граница РФ - от села Барбастау до села Жымпиты;
- Уральск-Таскала-граница РФ - от Уральска до границы;
- Атырау-Уральск - от села Акжайык до Уральска.
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