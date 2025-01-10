Движение грузового и общественного транспорта ограничили на республиканских трассах в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Для проезда закрыты участки дорог:

- Актобе-Уральск-граница РФ - от села Барбастау до села Жымпиты;

- Уральск-Таскала-граница РФ - от Уральска до границы;

- Атырау-Уральск - от села Акжайык до Уральска.