Движение по трассе Атырау-Индер временно закроют

О временном ограничении движения по трассе Атырау-Индер сообщили в оперативном штабе по ЧС Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

"В ночь с 20 на 21 мая с 00:00 до 6:00 будут проводиться работы по укладке труб для пропуска воды в целях предотвращения размыва дорожного полотна паводковой водой", - говорится в сообщении.

На эти работы привлекут 15 специалистов и 15 единиц техники.

Альтернативная дорога для движения авто открыта по направлению " Атырау - Хамит Ерғалиев - Махамбет".