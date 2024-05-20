Движение по трассе Атырау-Индер временно закроют
Вчера, 19:41
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Вчера, 19:41Вчера, 19:41
400Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области
О временном ограничении движения по трассе Атырау-Индер сообщили в оперативном штабе по ЧС Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.
"В ночь с 20 на 21 мая с 00:00 до 6:00 будут проводиться работы по укладке труб для пропуска воды в целях предотвращения размыва дорожного полотна паводковой водой", - говорится в сообщении.
На эти работы привлекут 15 специалистов и 15 единиц техники.
Альтернативная дорога для движения авто открыта по направлению " Атырау - Хамит Ерғалиев - Махамбет".
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