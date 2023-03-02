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Сегодня, 19:23
172
172Фото: kazhydromet.kz
Движение по трассам ограничили в четырёх областях Казахстана
Из-за ухудшения погоды в четырёх областях Казахстана ввели ограничения движения по дорогам республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz.
С 19:00 закрыты пять участков.
Абайская область – трасса "Алматы-Усть-Каменогорск", 971-1013 километры, от села Калбатау до границы ВКО, для всех видов транспорта.
Акмолинская область:
- "Щучинск-Зеренда", 0-77 километры, для всех видов автотранспорта;
- "Екатеринбург-Алматы", 1003-1231 километры, от Атбасара по посёлка Кажимукан, также для всех видов авто.
Восточно-Казахстанская область – участок трассы "Алматы-Усть-Каменогорск", 1013-1068 километры, от границы Абайской области до поворота на посёлок Касым Кайсенова, для всех видов автотранспорта.
Карагандинская область – трасса "Екатеринбург - Алматы", 1505-1854 километры, участок по посёлка Жумабек до Балхаша, для грузового и общественного автотранспорта.
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