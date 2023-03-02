Движение по трассам ограничили в четырёх областях Казахстана

Фото: kazhydromet.kz

Из-за ухудшения погоды в четырёх областях Казахстана ввели ограничения движения по дорогам республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz.

С 19:00 закрыты пять участков.

Абайская область – трасса "Алматы-Усть-Каменогорск", 971-1013 километры, от села Калбатау до границы ВКО, для всех видов транспорта.

Акмолинская область:

"Щучинск-Зеренда", 0-77 километры, для всех видов автотранспорта;

"Екатеринбург-Алматы", 1003-1231 километры, от Атбасара по посёлка Кажимукан, также для всех видов авто.

Восточно-Казахстанская область – участок трассы "Алматы-Усть-Каменогорск", 1013-1068 километры, от границы Абайской области до поворота на посёлок Касым Кайсенова, для всех видов автотранспорта.

Карагандинская область – трасса "Екатеринбург - Алматы", 1505-1854 километры, участок по посёлка Жумабек до Балхаша, для грузового и общественного автотранспорта.