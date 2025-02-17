Движение по одной из улиц перекроют в Астане до конца октября
Жителей просят заранее планировать маршруты передвижения.
Сегодня, 16:47
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Сегодня, 16:47Сегодня, 16:47
116Фото: baigenews.kz
В Астане для улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры и удобства пешеходов планируют продолжить реконструкцию наземного перехода по улице Кунаева у театра оперы и балета "Астана Опера", передаёт BaigeNews.kz.
"С 19 февраля по 30 октября будет перекрыта проезжая часть улицы Кунаева от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран. Движение транспорта будет обеспечено по улицам Достык и Сарайшык", - сообщили в службе iKomek.
Жителей просят заранее планировать маршруты передвижения.
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