Движение по одной из дорог в СКО приостановили из-за перелива паводковых вод
Спасатели нашли решение.
Сегодня, 16:52
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Сегодня, 16:52Сегодня, 16:52
92Фото: скриншот
В Северо-Казахстанской области из-за весеннего паводка временно закрыта дорога, ведущая к селу Прибрежное. Eчасток трассы оказался затоплен талыми водами, передаёт BaigeNews.kz.
Для обеспечения доступа к селу спасатели МЧС использовали специальную технику — вахтовки повышенной проходимости. Это позволило наладить временную переправу и обеспечить безопасное передвижение людей в обе стороны.
Экстренные службы продолжают мониторинг ситуации. При необходимости будут задействованы дополнительные меры для защиты населения и восстановления транспортного сообщения.