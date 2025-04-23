В Северо-Казахстанской области из-за весеннего паводка временно закрыта дорога, ведущая к селу Прибрежное. Eчасток трассы оказался затоплен талыми водами, передаёт BaigeNews.kz.

Для обеспечения доступа к селу спасатели МЧС использовали специальную технику — вахтовки повышенной проходимости. Это позволило наладить временную переправу и обеспечить безопасное передвижение людей в обе стороны.

Экстренные службы продолжают мониторинг ситуации. При необходимости будут задействованы дополнительные меры для защиты населения и восстановления транспортного сообщения.