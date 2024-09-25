Движение по одному из мостов полностью перекроют в Астане

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщило о планах по демонтажу пешеходных плит на мосту улица Сыганак - проспект Мангилик Ел с полным ограничением движения по проспекту Мангилик Ел под транспортной развязкой, передаёт BaigeNews.kz.

"С 00:00 до 6:00 26 сентября и с полуночи до 6:00 27 сентября указанный перекрёсток будет полностью перекрыт. Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города", - сообщили в акимате Астаны.