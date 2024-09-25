Движение по одному из мостов полностью перекроют в Астане
Сегодня, 16:34
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Сегодня, 16:34Сегодня, 16:34
41Фото: baigenews.kz
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщило о планах по демонтажу пешеходных плит на мосту улица Сыганак - проспект Мангилик Ел с полным ограничением движения по проспекту Мангилик Ел под транспортной развязкой, передаёт BaigeNews.kz.
"С 00:00 до 6:00 26 сентября и с полуночи до 6:00 27 сентября указанный перекрёсток будет полностью перекрыт. Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города", - сообщили в акимате Астаны.
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