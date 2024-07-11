Движение по дорогам в Алматы ограничат 11-12 июля

В департаменте полиции Алматы сообщили о частичном ограничении дорожного движения в мегаполисе на период работы Межправительственной комиссии 11-12 июля, передаёт BaigeNews.kz.

"На некоторых участках возможны корректировки в дорожном движении. Призываем граждан с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут движения", - обратились к гражданам в пресс-службе ДП.

Какие улицы собираются перекрывать, не уточняется.