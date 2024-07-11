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Движение по дорогам в Алматы ограничат 11-12 июля

Сегодня, 01:29
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 01:29
Сегодня, 01:29
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Фото: baigenews.kz

В департаменте полиции Алматы сообщили о частичном ограничении дорожного движения в мегаполисе на период работы Межправительственной комиссии 11-12 июля, передаёт BaigeNews.kz.

"На некоторых участках возможны корректировки в дорожном движении. Призываем граждан с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут движения", - обратились к гражданам в пресс-службе ДП.

Какие улицы собираются перекрывать, не уточняется.

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