Движение по дорогам в Алматы ограничат 11-12 июля
Сегодня, 01:29
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Сегодня, 01:29Сегодня, 01:29
117Фото: baigenews.kz
В департаменте полиции Алматы сообщили о частичном ограничении дорожного движения в мегаполисе на период работы Межправительственной комиссии 11-12 июля, передаёт BaigeNews.kz.
"На некоторых участках возможны корректировки в дорожном движении. Призываем граждан с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут движения", - обратились к гражданам в пресс-службе ДП.
Какие улицы собираются перекрывать, не уточняется.
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