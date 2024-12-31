Оперативную информацию об ограничении движения транспорта в Казахстане предоставили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.



В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение в Алматинской области на участке трассы республиканского значения "Алматы-Усть-Каменогорск" с 25 по 67 километры - от ПВП до Конаева. Проезд закрыт для всех видов автотранспорта.



Планируемое открытие движения – 1 января в 2:00.