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Движение перекрыли на трассе в Алматинской области

Проезд закрыт для всех видов автотранспорта.

Сегодня, 22:10
АВТОР
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КазАвтоЖол Сегодня, 22:10
Сегодня, 22:10
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Фото: КазАвтоЖол

Оперативную информацию об ограничении движения транспорта в Казахстане предоставили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.  
   
В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение в Алматинской области на участке трассы республиканского значения "Алматы-Усть-Каменогорск" с 25 по 67 километры - от ПВП до Конаева. Проезд закрыт для всех видов автотранспорта. 
 
Планируемое открытие движения – 1 января в 2:00.

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