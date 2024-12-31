Движение перекрыли на трассе в Алматинской области
Проезд закрыт для всех видов автотранспорта.
Сегодня, 22:10
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Сегодня, 22:10Сегодня, 22:10
154Фото: КазАвтоЖол
Оперативную информацию об ограничении движения транспорта в Казахстане предоставили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение в Алматинской области на участке трассы республиканского значения "Алматы-Усть-Каменогорск" с 25 по 67 километры - от ПВП до Конаева. Проезд закрыт для всех видов автотранспорта.
Планируемое открытие движения – 1 января в 2:00.