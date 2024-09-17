Движение перекроют на оживлённом перекрёстке в Алматы
Сегодня, 15:50
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Сегодня, 15:50Сегодня, 15:50
132Фото: baigenews.kz
В Алматы на сутки ограничат движение по одному из перекрёстков Медеуском районе, передаёт BaigeNews.kz.
"С 7:00 18 сентября до 7:00 19 сентября в обе стороны будет закрыто движение для автотранспорта на пересечении улиц Курмангазы и Достык", - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".
Ограничения вводятся для восстановления асфальтобетонного покрытия дороги на участке, где велась замена трубопровода, обеспечивающего теплом и горячей водой пять многоквартирных домов и четыре прочих объекта.
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