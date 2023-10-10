Движение перекроют на одной из улиц в Астане

Участки улицы Ж.Нажимеденова будут частично перекрывать в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В связи с проведением строительных работ по устройству сетей водоснабжения, движение по улице Ж.Нажимеденова будет частично перекрыто.

"С 16 по 24 октября на пересечении ул. Ж. Нажимеденова и пр. Улы Дала, а также с 25 октября по 5 ноября на пересечении ул. Ж. Нажимеденова и ул. Жумабаева будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств", - говорится в сообщении.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. В Управлении приносят свои извинения за доставленные неудобства и призывают горожан с пониманием отнестись к проведению строительно-монтажных работ.