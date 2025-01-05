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Движение открыли по ранее закрытым дорогам в Казахстане

Изменения произошли в трех областях страны.

Сегодня, 09:00
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КазАвтоЖол Сегодня, 09:00
Сегодня, 09:00
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Фото: КазАвтоЖол

В нацкомпании "КазАвтоЖол" сообщили, по участкам каких дорог открыто движение транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

5 января 2025 года в 06:00 в следующих автодорогах республиканского значения открыто:

  • в Кызылординской области: "Шымкент-Самара", км 1240-1357, уч. гр.Актюбинской обл. - г. Аральск;
  • в Актюбинской области: "Шымкент-Самара", км 776-1240, уч. г. Актобе - гр.Кызылординской области ;"Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай", км 0-234, уч. п. Карабутак - гр. Костанайской области;
  • в Костанайской области: Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай", км 234-310, уч. гр. Актюбинской области - с.Адаевка.

"Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - добавили в нацкомпании.

Напомним, ранее из-за непогоды было ограничено движение на республиканских трассах по Казахстану.

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