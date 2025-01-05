В нацкомпании "КазАвтоЖол" сообщили, по участкам каких дорог открыто движение транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

5 января 2025 года в 06:00 в следующих автодорогах республиканского значения открыто:

в Кызылординской области: "Шымкент-Самара", км 1240-1357, уч. гр.Актюбинской обл. - г. Аральск;

в Актюбинской области: "Шымкент-Самара", км 776-1240, уч. г. Актобе - гр.Кызылординской области ;"Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай", км 0-234, уч. п. Карабутак - гр. Костанайской области;

в Костанайской области: Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай", км 234-310, уч. гр. Актюбинской области - с.Адаевка.

"Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - добавили в нацкомпании.

Напомним, ранее из-за непогоды было ограничено движение на республиканских трассах по Казахстану.