13 декабря в Западно-Казахстанской области по одной автодороге было открыто движение, передаёт BaigeNews.kz.

Это следующая трасса:

Самара - Шымкент, км 266-526 (п. Подстепное - граница Актюбинской области).

"Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - отмечено в обращении к водоителям.

Напомним, накануне сообщалось, что движение ограничили на трассах в Актюбинской области и ЗКО.