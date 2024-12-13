  • 13 Декабря, 11:27
  • BAIGENEWS

Движение открыли по одной из дорог в ЗКО

Об этом проинформировали в нацкомпании "КазАвтоЖол".

Сегодня, 09:27
АВТОР
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pinterest.com Сегодня, 09:27
Сегодня, 09:27
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Фото: pinterest.com

13 декабря в Западно-Казахстанской области по одной автодороге было открыто движение, передаёт BaigeNews.kz.

Это следующая трасса:

  • Самара - Шымкент, км 266-526 (п. Подстепное - граница Актюбинской области).

"Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - отмечено в обращении к водоителям.

Напомним, накануне сообщалось, что движение ограничили на трассах в Актюбинской области и ЗКО.

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