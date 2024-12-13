Движение открыли по одной из дорог в ЗКО
Об этом проинформировали в нацкомпании "КазАвтоЖол".
Сегодня, 09:27
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Сегодня, 09:27Сегодня, 09:27
153Фото: pinterest.com
13 декабря в Западно-Казахстанской области по одной автодороге было открыто движение, передаёт BaigeNews.kz.
Это следующая трасса:
- Самара - Шымкент, км 266-526 (п. Подстепное - граница Актюбинской области).
"Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - отмечено в обращении к водоителям.
Напомним, накануне сообщалось, что движение ограничили на трассах в Актюбинской области и ЗКО.